ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬಹುದೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವಾಗ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Aug 23, 2025
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬಹುದೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Money Plant Vastu: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನದ ಬದಲು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಲು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು

* ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯೂ ಇಡಬಹುದು. 
* ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವಾಗ, ಅದರ ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
* ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. 

ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬಹುದೇ? 

ಹೌದು! ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡ ಇಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಣದ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಶೂಗಳು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಕಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಗಿಡದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. 

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Money plant vastu, Vastu Tips, Vastu Tips For Money Plant, Religion

