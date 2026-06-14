Women and Rudraksha: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಭೇದದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹರಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಲಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖಿ, ಪಂಚಮುಖಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುರುಷನಾ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವು ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)