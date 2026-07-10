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ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇರುವುದು ಶುಭವೇ? ಅದು ಅಶುಭವೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

vastu shastra: ಮನೆ ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳು ಇರುವುದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು? ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST
ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇರುವುದು ಶುಭವೇ? ಅದು ಅಶುಭವೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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