/ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇರುವುದು ಶುಭವೇ? ಅದು ಅಶುಭವೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ವಾಸ್ತು: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇವರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ದೇವಾಲಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಸ್ಥಳ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದೇ?
ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಲವು ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇರದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು?
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ತಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲ.
ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು (ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ) ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
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