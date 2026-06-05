Mobile Number Numerology: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿರದೇ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅಂಕೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಆಗಿದ್ದರೆ 2+8 = 10, ನಂತರ 1+0 = 1 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಅಂಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಕೆ 1 ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಕೆ 2 ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಕೆ 3 ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂಕೆ 4 ಇರುವವರು ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಅಂಕೆ 5 ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಕೆ 6 ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಕೆ 7 ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕೆ 8 ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಂಕೆ 9 ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.
ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದುವ ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕಂಪನಗಳು (Vibrations) ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯುವ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)