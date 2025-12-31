English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ರಾಹು–ಗುರು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷ..

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ರಾಹು–ಗುರು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷ..

Cancer horoscope 2026: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:24 PM IST
  • ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
camera icon7
Pressure Cooker Tips
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
which temples to visit in india
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ! ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Top 10 countries with highest gold reserves
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ! ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಬಂಗಾರ?
ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ! ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
camera icon8
White Hair
ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ! ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ರಾಹು–ಗುರು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷ..

Cancer horoscope 2026: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅನುಕೂಲಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ರಾಹು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ, ಜೀವನವು ವೈಭವಯುತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಖರ್ಚು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಚಿತ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ದಾನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿರುವ ಗುರುವಿನಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶನಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ವಿದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ..

ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜೀವನವು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಆದಾಯ ಡಬಲ್! ಯಶಸ್ಸಿನ ವರ್ಷ..

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಜುಲೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Cancer 2026Cancer Horoscope 2026 in KannadaCancer Rashi 2026 predictionsCancer annual horoscope careerCancer love horoscope 2026

Trending News