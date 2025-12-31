ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ರಾಹು–ಗುರು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷ..

Cancer horoscope 2026: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅನುಕೂಲಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ರಾಹು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ, ಜೀವನವು ವೈಭವಯುತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಖರ್ಚು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಚಿತ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ದಾನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿರುವ ಗುರುವಿನಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶನಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ವಿದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸುತ್ತೀರಿ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜೀವನವು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಜುಲೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ)