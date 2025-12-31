ಮಕರ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಡ್ತಿ..

Capricorn Horoscope 2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ೨೦೨೬ನೇ ವರ್ಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ರಾಜ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ನಂತರ ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಮದುವೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಗಳಿಕೆ ಯೋಗವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಬಹುದಾದರೂ, ಜುಲೈ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವಯುತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
