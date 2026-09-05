/ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾ? ಶಕುನ-ಅಪಶಕುನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!

Shakun Shastra: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಕುನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ದಾಟಿದರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭ ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ತೊಂದರೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕನ್ನ ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಅಪಘಾತಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ದಾಟಿದರೆ, ರಾಹುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ದಾಟಿದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ ಇಂದಿನಂತೆ ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳು ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಾಡುಗಳು, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವಸತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೂ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಅವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಜನರು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲು ಭಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಠಾತ್ ಆಗಮನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಕ್ಕು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಭಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಕಾಡುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನದ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪದ್ಧತಿ ಇದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)