Chanakyaniti: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೂ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು!!

Chanakyaniti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿರುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು. ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕಾದ ವಿವೇಕಯುತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಜನರು ತಿಳಿಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ: ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು.
ದಾನವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ: ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದಾನವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನದೇಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಾದವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು: ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
