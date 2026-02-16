English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chanakyaniti: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೂ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು!!

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿರುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 16, 2026, 05:32 PM IST
  • ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು
  • ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು
  • ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕಾದ ವಿವೇಕಯುತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Chanakyaniti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು. ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕಾದ ವಿವೇಕಯುತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಜನರು ತಿಳಿಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Weekly Horoscope: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಫಲ

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ: ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು.

ದಾನವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ: ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದಾನವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.  

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನದೇಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಾದವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು: ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

