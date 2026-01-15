Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಚಾಣಕ್ಯರು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಶತ್ರುಗಳಿರುತ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಶತ್ರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು? ಯಾವ ಶತ್ರುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಬೆಳೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಗಮನಿಸದ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶತ್ರುಗಳು
ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗ ಶತ್ರು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬಹಿರಂಗ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತುಂಬಾ ಮೋಸಗಾರರು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾರು?
ಹಸಿವು ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಸಿವು ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಾಣಕ್ಯ ಹಸಿವು ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)