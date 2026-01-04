English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ.. ಹೋಗುವಾಗ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ.. ಮರಣದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು!

ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ.. ಹೋಗುವಾಗ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ.. ಮರಣದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು!

ಸಾವಿನ ನಂತರ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:14 PM IST
  • ಸಾವು ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ... ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು
  • ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ
  • ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?

Trending Photos

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 25ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ ದಿನ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon7
gruha lakshmi scheme
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 25ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ ದಿನ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 6, 6, 6, 6, 6, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
camera icon5
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 6, 6, 6, 6, 6, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
camera icon5
PF withdrawal online process
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon5
Gold and silver Rates
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ.. ಹೋಗುವಾಗ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ.. ಮರಣದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು!

Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ "ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಖಾಲಿ" ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ.. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾವು ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ... ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಲೇಬೇಕು. ಆತ್ಮವು ದೇಹವನ್ನ ತೊರೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಸಹ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ತವರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ

ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಆತ್ಮವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಗೌರವ

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!

ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆತ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸದೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಸೆಗಳು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೃತರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chanakya NitiChanakyanitiChanakyaChanakya Niti About Lifechanakya on death

Trending News