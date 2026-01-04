ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ.. ಹೋಗುವಾಗ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ.. ಮರಣದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು!

Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ "ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಖಾಲಿ" ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ.. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾವು ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ... ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಲೇಬೇಕು. ಆತ್ಮವು ದೇಹವನ್ನ ತೊರೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಸಹ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ತವರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಆತ್ಮವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗೌರವ
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆತ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸದೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಸೆಗಳು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೃತರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
