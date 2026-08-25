/Chanakya Niti: ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ಖತನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..!

Chanakya Niti on Money: ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಣವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಐದು ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೆಲವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್, ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಇತರರು ಮೆಚ್ಚಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲ; ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸದ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ನೀತಿಯ ಸಾರಾಂಶ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಆ ಹಣವನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
‘ಜನ ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?’ ಎಂಬ ಭಯದ ಖರ್ಚು
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚುಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಗೌರವವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವುದು
ಇದು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. “50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್”, “ಬಿಗ್ ಆಫರ್”, “ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ” ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಣ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ₹1,000 ವಸ್ತುವನ್ನ ₹500ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ₹500 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ “ಇದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಉಳಿತಾಯವೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗ
ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ. ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಂದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾಡುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಖರ್ಚು, ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನಗತ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್—ಈ ಐದು ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ/ತಾತ್ವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)