/Chanakya Niti: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕೇ? ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ!

Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಧರ್ಮ, ರಾಜನೀತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶಗಳು ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದವಳು. ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬೇಕಾದರೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಚಾಣಕ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ-ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಚಾಣಕ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಸ್ಥ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ, ಅವರ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ನವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರಿ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ & ದಂಪತಿಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು
ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಡದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೈನಂದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಧೂಪ-ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧತೆ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರಬಲ್ಲದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ, ಸದಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಜೀವನಪರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)