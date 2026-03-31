Chanakya Niti: ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ!

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸದಂತೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬಹು ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 31, 2026, 05:08 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು
  • ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ದುಂದುಗಾರಿಕೆ, ಆಡಂಬರ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು & ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು

ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಸು..!
camera icon6
ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಸು..!
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ!
camera icon5
Surya Gochar 2026 Effects
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ!
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ-ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ!
camera icon6
EPFO
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ-ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ!
ಯಶ್‌ Toxic ಮೂವಿಗೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು.. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ನಟಿಯೇ..
camera icon6
ಯಶ್‌ Toxic ಮೂವಿಗೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು.. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ನಟಿಯೇ..
Chanakya Niti: ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚಾಣಕ್ಯನ ಬೋಧನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು ತತ್ವಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಚಿಸದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ದೂಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

ಉಳಿತಾಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ: ಚಾಣಕ್ಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸದ್ಗುಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣವನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ: ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದುಂದುಗಾರಿಕೆ, ಆಡಂಬರ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ..! ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ..

ಮಲ್ಟಿಪಲ್‌ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು: ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸದಂತೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬಹು ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ: ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ. ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನ ಗೌರವಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುರಿ-ಆಧಾರಿತ ಜನರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರಿ.

ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ: ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

