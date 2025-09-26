English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ 6 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಸಮಯವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 26, 2025, 07:23 AM IST
  • ಶಿಕ್ಷಣ: ಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಮದುವೆ: ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ
  • ಮಕ್ಕಳು: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ 6 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು

ಜ್ಞಾನವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು.

2. ಮದುವೆಯಾಗುವುದು

ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

3. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

4. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ

ಸಾಲವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು.

5. ದುಷ್ಟತನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ

ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟತನವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯರು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

6. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೂಡಬಾರದು. ಒಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Chanakya NitiSuccess Tips by ChanakyaChanakya Life LessonsTime Management by ChanakyaChanakya Quotes on Delay

