Chanakya Niti: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಜೀವನದ 4 ಮಹತ್ವದ ರಹಸ್ಯಗಳು

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 26, 2026, 09:00 AM IST
  • ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಜೀವನದ 4 ಕಠಿಣ ಸತ್ಯಗಳು
  • ಕುಟುಂಬ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠಗಳು
  • ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ರಹಸ್ಯಗಳು

Chanakya Niti Secrets: ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ರಾಜತಂತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಚಾಣಕ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊರಗಿನವರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಮಾತನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಚಾಣಕ್ಯರು ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಚಾಣಕ್ಯರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಣಕ್ಯರು ಗಂಭೀರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ಕೂಡ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮರಣದ ಸಮಯವನ್ನ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಣದಿಂದಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನ ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

