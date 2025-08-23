English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chanakya Niti: ಈ 4 ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ...

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ 4 ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 23, 2025, 10:34 AM IST
  • ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ
  • ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ದುಃಖಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ
  • ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖತನ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ

Chanakya Niti: ಈ 4 ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ...

Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೀತಿಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ 4 ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ 4 ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ

'ದಾನವು ಬಡತನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣವು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ! ಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ, ಭಾವನೆಯು ಭಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ'

ಅರ್ಥ: ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ದುಃಖಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದುಃಖ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖತನ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ: ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!

ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ದಾನಂ: ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಡತನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಶೀಲಂ ದುರ್ಗಾತಿನಾಶನಂ: ಜೀವನದ ದುಃಖವು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ಸದ್ಗುಣ, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ) ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನಶಿನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ:  ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ. 

ಭಾವನಾ ಭಯನಾಶಿನಿ: ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರನಿಧಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

