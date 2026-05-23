ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Chanakya Niti: ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಂತ್ರಜ್ಞ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಮಾಜ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀಡಿರುವ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳು ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ʼಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಕರೆದರೂ ಹೋಗಬಾರದುʼ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸದ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಜಗಳ, ಕಲಹ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸರ ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕದಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ಚಾಣಕ್ಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಆಹ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮಗೌರವ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವಜನತೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)