ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಶಿಸ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾರಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಕಾಲಾತೀತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುರಿಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇತರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಟ್ಟು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕಲಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಣವಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯರು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನಯವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದರೂ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಶಿಸ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)