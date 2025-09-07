Chandra Grahan: ಇಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Chandra Grahan 2025 Dos and Don'ts: 2025 ರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಖಗೋಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಷ್ಟೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇದು ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಮ್ರಾನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ... ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಯುವ ಬೌಲರ್! ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್
ಇಂದಿನ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯ:
ಇಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 9:58 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:26 ರವರೆಗೆ. ಅಂದರೆ, ಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:58 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು:
- ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
- ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.
- ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವಾದಿಸಬೇಡಿ.
- ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ.
- ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
- ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರಿವುದು ಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಹಾರವು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿ, ದಾಲ್, ಸಬ್ಜಿಯಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 458 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ Realme P3x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ..!
ಇನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಹಣದ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)