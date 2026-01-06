ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ..! ಸೂತಕದ ಅವಧಿ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Chandra Grahan 2026 time and date : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ : ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಳಿಯಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಈ ದಿನ, ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 6:47 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಈ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಕಾ ದಹನದಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ತೋದಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 15 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ : ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಏನು ಮಾಡಬಾರದು..? ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ
ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ.
ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
ಮನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು.
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ.
ದಿನಪೂರ್ತಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಡಿ.