Chandra Grahan: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ!

Chandra Grahan: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೀಳಬೇಕು. ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಚಾಕುಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು, ಸೂಜಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಲದ ಮರ: ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಆಲದ ಮರವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಮರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್:ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ದೇವ-ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)