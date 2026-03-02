ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?..ಇದರ ಶುಭ ಅಶುಭಗಳೇನು?

Chandra grahana 2026: ಈ ಗ್ರಹಣವು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು (ಪೂರ್ಣಿಮೆ) ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಸೂತಕ ಕಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೂತಕ ಅನ್ನು ಅಶುಭ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2026 ಸೂತಕ ಕಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಸೂತಕ ಕಾಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ, ಸೂತಕವು ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರಂದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂತಕ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:39ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6:46 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2026 ಸಮಯಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯದ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:21 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6:46 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ 28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಂತವು 3 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷ 17 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:20ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 06:47ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋದಯದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 6:22ರಿಂದ 6:47ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಗ್ರಹಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹಂತವು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಗೋಚರತೆ ಗ್ರಹಣದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವು ಅಸ್ಸಾಂ (ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ), ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (ಇಟಾನಗರ), ಮೇಘಾಲಯ (ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್) ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ಗೋಚರತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದಂತಹ ನಗರಗಳು ಗ್ರಹಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಿವೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣವಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂತಕ್ ಕಾಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳು ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತಕದ ಆರಂಭದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಜನರು ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಜನರು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೂತಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ (ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ) ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತಕವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಪಠಣಕ್ಕೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ದೇವತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪಠಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಸೂತಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ.
