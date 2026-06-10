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ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..! ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ.. ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ

Chandra Mangal yoga : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗವು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2026ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ 4 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...

Written ByKrishna N K
Published: Jun 10, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:32 PM IST
ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..! ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ.. ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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