Chandra Mangal yoga 2026 : ಜೂನ್ 11ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:16 ರಿಂದ ಜೂನ್ 13ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:25 ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು 'ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅಗಾಧ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 4 ರಾಶಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳರ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಠಾತ್ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭವಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೂ ಈಡೇರಲಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.