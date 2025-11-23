English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

chaturgrahi yoga 2025: 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 23, 2025, 08:06 AM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
  • ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.

Trending Photos

ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon6
actor Rajasekhar
ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
camera icon12
gajakesari raja yoga
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
camera icon6
miss universe vs miss world
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

chaturgrahi yoga 2025:ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ

ಮೇಷ ರಾಶಿ 
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ 
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ವಾರ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಲಿದೆ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ! ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ಏಳು ದಿನ ಅಶುಭ ಸಮಯ

ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ 
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.

ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.. ಸಿರಿವಂತರಿಗೂ ದರಿದ್ರ ವಕ್ಕರಿಸುವುದು!

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

december horoscope 2025ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ 2025ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ 2025ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವಶುಭ ಯೋಗ 2025

Trending News