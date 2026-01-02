2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ: ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ..!

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ೧2 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷವು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2026ನೇ ವರ್ಷವು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಇದು 2026-27ರ ಅವಧಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಗುರು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.
2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು
ಗುರು ಗ್ರಹ: ಗುರು ಗ್ರಹವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2, 2026ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ (ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ) ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶುಭಕರ.
ಶನಿ ಗ್ರಹ: ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ರಾಜ ಯೋಗಗಳು: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುವ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ. ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
