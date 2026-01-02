English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ: ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ..!

2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ: ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ..!

2026ನೇ ವರ್ಷವು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಇದು 2026-27ರ ಅವಧಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 2, 2026, 10:37 PM IST
  • 2026ರಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ
  • ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು
  • ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ

2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ: ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ..!

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ೧2 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷವು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

2026ನೇ ವರ್ಷವು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಇದು 2026-27ರ ಅವಧಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಗುರು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ! ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜ..

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.

2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು

ಗುರು ಗ್ರಹ: ಗುರು ಗ್ರಹವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2, 2026ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ (ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ) ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶುಭಕರ.

ಶನಿ ಗ್ರಹ: ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ರಾಜ ಯೋಗಗಳು: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಲಿದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಕೈ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುವ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ. ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

