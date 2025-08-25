ಶನಿ-ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ದೃಷ್ಟಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ!!

Magal rashi Parivartan: ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಶವು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಡವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದವು ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)