English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶನಿ-ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ದೃಷ್ಟಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ!!

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 25, 2025, 09:18 AM IST
  • ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿವೆ
  • ಶನಿ-ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಶವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು
  • ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

Trending Photos

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon10
byjus
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಆಘಾತ.. ಖಿನ್ನತೆ! ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ʻಈʼ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ
camera icon6
Famous tv actress ratan rajput
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಆಘಾತ.. ಖಿನ್ನತೆ! ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ʻಈʼ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
camera icon8
Shanta Hublikar
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
camera icon6
central government DA hike
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
ಶನಿ-ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ದೃಷ್ಟಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ!!

Magal rashi Parivartan: ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಶವು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಡವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದವು ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 165 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author
Magal rashi ParivartanShani-Mangalshani in meen rashimagal rashi Parivartan effcetZodiac Signs

Trending News