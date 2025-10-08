English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ಕೂರುತ್ತವೆಯೇ..? ಅವುಗಳು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ

Crow Astrology : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕೂಗುವ ದಿಕ್ಕು, ಅದು ಕೂಗುವುದು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 8, 2025, 03:29 PM IST
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
    • ಕಾಗೆಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವರ ವಾಹನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
    • ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಯಮನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
camera icon8
retirement age
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
camera icon8
income tax
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali
ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ಕೂರುತ್ತವೆಯೇ..? ಅವುಗಳು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ

Crow unlucky signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಾಗೆಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವರ ವಾಹನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಯಮನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಕಾಗೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ಕೂತು ಕೂಗುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂತ್ಯಾಂಶವೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕುಳಿತು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಕಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದರೆ ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದರೆ ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಗಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಗೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ 100 ರೂ. ನೋಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..? ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಬೆ

ಕಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೂಗಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಿತೃ ದೋಷ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ಕಾಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ASTROLOGYLucky signscrow astrologycrow sitting on home

Trending News