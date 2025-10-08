ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ಕೂರುತ್ತವೆಯೇ..? ಅವುಗಳು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ

Crow unlucky signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಾಗೆಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವರ ವಾಹನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಯಮನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಕಾಗೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ಕೂತು ಕೂಗುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂತ್ಯಾಂಶವೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕುಳಿತು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದರೆ ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದರೆ ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಗಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಗೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಕಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೂಗಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಿತೃ ದೋಷ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.)