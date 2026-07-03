/Astro Tips : ಈ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಯೂ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ... ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ಸಿರಿವಂತನೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ!

Astro Tips for Nail Cutting: ಉಗುರುಗಳು ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಾರದ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವ ದಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ :
ಸೋಮವಾರ - ಸೋಮವಾರವು ಶಿವ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ - ಅಂದಹಾಗೆ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂಗಳವಾರ, ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಬುಧವಾರ - ಬುಧವಾರದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಗುರುವಾರ - ಗುರುವಾರ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ - ಶುಕ್ರವಾರವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಶನಿವಾರ - ಶನಿವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಲಹೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಹಣದ ನಷ್ಟವಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ - ರಜಾ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಭಾನುವಾರ ಉಗುರು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE KANNADA NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)