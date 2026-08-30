/Daily Horoscope August 30: ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ!

Daily Horoscope Aug 30: ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2026 ಭಾನುವಾರ. ಗ್ರಹ-ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ:
ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:37ರವರೆಗೆ, ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ಬಳಿಕ ರೇವತಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:08 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6:31 PM
ರಾಹುಕಾಲ: 4:59 PM–6:31 PM
ಮೇಷ
ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಹಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕಟಕ
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ತುಲಾ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧನು
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಇರಲಿ.
ಕುಂಭ
ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೀನ
ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಶಿಫಲ.