Horoscope Today 26 May 2026 Dina Rashi Bhavishya : ಇಂದು 2026 ಮೇ 26 ಮಂಗಳವಾರ. ಚಂದ್ರನು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು 'ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ'ವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿಸಿ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧದ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಧನಹಾನಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ,
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವರು. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವರು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಕಟ ಸಾಧ್ಯ. ಅಪಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಯ, ನೋವು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಯ, ನೋವು, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನೋವಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂದು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಯಾಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಅವರನ್ನು ಹತಾಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
