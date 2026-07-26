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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 26-07-2026: ಶುಭ ಸಂಡೇ ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸುಖ.. ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ

 Daily horoscope: ಜುಲೈ 26ರ ಭಾನುವಾರದ ಇಂದು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣರಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಹೇಗಿರಲಿದೆ.? ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ? ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ? ತಿಳಿಯಿರಿ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 26, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:09 AM IST
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 26-07-2026: ಶುಭ ಸಂಡೇ ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸುಖ.. ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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