/ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿವನ ಕೃಪೆ, ಬಹುದಿನದ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ದಿನ!

ಇಂದು ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 27, 2026. ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ. ಸಂಜೆ 4:15 ರ ನಂತರ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:29 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ ರಾತ್ರಿ 10:55 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿಷ್ಕುಂಭ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತೈತಿಲ ಕರಣ ಸಂಜೆ 4:15 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೇಷ
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯವೂ ಇರಲಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಗುಲಾಬಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
ವೃಷಭ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 7
ಮಿಥುನ
ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬಾದಾಮಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
ಸಿಂಹ
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಆಕಾಶ ನೀಲಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
ಕನ್ಯಾ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
ತುಲಾ
ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೇಸರಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
ಧನು
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9
ಮಕರ
ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಗುಲಾಬಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
ಕುಂಭ
ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
ಮೀನ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದ ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೇಸರಿ | ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
Note
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.