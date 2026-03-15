ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಧನ ನಷ್ಟ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು 

Daily Horoscope : ಈ ಭಾನುವಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗಿನ ಇಂದಿನ ರಾಶಿಫಲ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ: ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ: ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ. ಇತರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಳೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ.
ತುಲಾ: ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಧನು: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಲಿದೆ.
ಮಕರ: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವಿರಿ. ಯಾರದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.