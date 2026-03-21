English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

Daily horoscope: ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕವರ್ಷ 1949ರ ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿಯ ಶನಿವಾರದಂದು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 21, 2026, 07:37 AM IST
  • ಈ ಶನಿವಾರ ಕೆಲ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು
  • ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಶುಭಕರ
  • 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಹೇಗಿದೆ?

Trending Photos

EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
camera icon6
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!
camera icon6
IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!
ಶನಿದೇವರ ಚಲನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!
camera icon5
ಶನಿದೇವರ ಚಲನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!
ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಯಾರನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಆಗದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರೇಯಸಿಯ ನೆನಪನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಕೋಪವು ಬರುವುದು. ಅತಿಯಾದ ಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವು ಬರಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸುಲಭದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಅತಿಯಾದ ಬಂಧನವೂ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಬಹುದು.

ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾಡುವಿರಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ..

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ನೀವು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿದೆ ಇಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಚರಾಸ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಸಮಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಿರಿ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು, ನೀವು ಅನೇಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ...ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ.ನೌಕರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಿರಿ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.- ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ...

 ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವಿರಿ.

ಧನುಸು ರಾಶಿ : ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋವಾಗಬಹದು.. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಿರಿ.

 ಕುಂಭ ರಾಶಿ:  ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ

ಮೀನಾ ರಾಶಿ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ, ಗೊಂದಲ, ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಹತಾಶೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೇ ಹತಾಶೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ  ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News