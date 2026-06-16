horoscope today 15 June 2026: ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ 2026 ಜೂನ್ 16. ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಮೇಷ: ಇಂದು ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಸಂಘ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ತಡವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣ ನೀವು ವಿಷಾದಿಸಬಹುದು. ಹಠಮಾರಿತನವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ : ನೀವು ಇಂದು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
ಮಕರ: ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಿನವು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಕುಂಭ: ಇಂದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ಮೀನ: ಶುಭ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
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