ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026: ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್!

Rashi Bhavishya today: ಇಂದು ಸೋಮವಾರ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 20. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭನ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಪೂರ್ವ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ, ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ದಕ್ಷಿಣ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷಕರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಂದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಿರಾಶೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ. ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಟ ಅಥವಾ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಪಶ್ಚಿಮ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ದೈಹಿಕ ಆಲಸ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಪಶ್ಚಿಮ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುವ ದಿನ ಇದು.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ದಕ್ಷಿಣ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ತಿಳಿ ಹಳದಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಜನರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು: ಪೂರ್ವ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ.
