ಗುರು ಬುಧರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗ

Guru Budh Yuti: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 19, 2025, 07:25 AM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
  • ಬುಧ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭವಿದ್ದಾಗ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ.

ಗುರು ಬುಧರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗ

Dashanka Yoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರಕಾರಕನಾದ ಬುಧ ಸದ್ಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 36 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ವಯ, ಬುಧ ಗುರು ಯುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳಕರ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದ್ದು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-   ಬುಧನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ಗುರು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಜಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯಿಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ  ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ಬುಧ ಗುರು ಯುತಿಯಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಈ ರಶಿಯಿಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿನಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.  ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

