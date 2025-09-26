English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ 4 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಕೈಯಿಟ್ಟರೆ ಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ

Numerology future prediction : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರು ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 26, 2025, 06:59 PM IST
    • ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರು ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 78 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ
camera icon8
Diwali Bonus
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 78 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ
ಹೇರ್ ಡೈ ಅಲ್ಲ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿದರೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White hair home remedies
ಹೇರ್ ಡೈ ಅಲ್ಲ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿದರೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
Gold Price Today: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon7
Indian Gold Price Today
Gold Price Today: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಈ 4 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಕೈಯಿಟ್ಟರೆ ಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ

Numerology prediction : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 15 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:800 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ.!

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 1, 10, 19, ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನ ಪಥ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸಿರಿತನವೋ.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದಿಂದಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಜಾಹೀರಾತು, ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಜೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಇರಿಸಿ... ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುವುದು, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು!

ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು. ಆದರೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಿನ್ನಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

numerologyBirth DateNUmber 1NumbersNumber Life

Trending News