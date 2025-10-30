ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು! ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ... ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಭಯ

December unlucky zodiac sign: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತುಂಗ ಎಂದರೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುವು ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:11 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಹಂತವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ 24 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕವು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾವನೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ತಾಯಿ, ಮನೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ತಾಯಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ವಾಹನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಂಶವು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ವೃತ್ತಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗುರು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಾಸ್ನಿಂದ ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಐದನೇ ಅಂಶವು ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು 30 ರಿಂದ 35 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಳನೇ ಮನೆ ಮದುವೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು. ಐದನೇ ಅಂಶವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
