ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?

Deepavali Oil bath time : ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಪದ್ದತಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಪದ್ದತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೌದು.. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಆ ನಂತರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು 2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಮೊದಲು, ನೆತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಕುದಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಈ ದಿನ ಶಾಂಪೂ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಸಮಯ ಉತ್ತಮ? : ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.30 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖೂರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.