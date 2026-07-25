/ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ, ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿದೆ

Devshayani Ekadashi 2026 : ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ (ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ **ಚಾತುರ್ಮಾಸ** ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಯೋಗನಿದ್ರೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುವ ದೇವುತ್ತಾನ (ಪ್ರಬೋಧಿನಿ) ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಉಪವಾಸ, ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ದಿನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ 2026 ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ವ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಯೋಗನಿದ್ರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಭಜನೆ, ಜಪ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನ-ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ
ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು.
ನಂತರ ತುಳಸಿ ದಳ, ಹಳದಿ ಹೂವು, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಪಂಚಾಮೃತ ಹಾಗೂ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. "ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು ವಿಶೇಷ ಫಲಪ್ರದ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳು
ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ
ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಚಾತುರ್ಮಾಸವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತರು, ಯತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ವ್ರತ, ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಉಪನಯನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ̤
ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದ ಫಲ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ವ್ರತವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
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