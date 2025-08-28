English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ : ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದು ಧನ ಯೋಗ

ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 28, 2025, 09:53 PM IST

ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ : ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದು ಧನ ಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಧನ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ (ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ) : 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ (1, 4, 7, 10) ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಧನ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ , ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ತಿಂಗಳು

ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ :
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಶುಭ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಶಸ್ಸು, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯ ಸಂಯೋಗ :
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು (ಗುರು) ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ (ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ) ಕುಳಿತರೆ, ಈ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 700 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ... ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವರು! 

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗ (ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ) : 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ :
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಗ್ನೇಶ (ಮೊದಲ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ) ಮತ್ತು ಧನೇಶ (ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ) ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಗ  ಆ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. 

ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಧನ ಭಾವದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ :
ಶುಕ್ರನು ಎರಡನೇ, ಐದನೇ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಆ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆಭರಣ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ,  ಆ ರಾಶಿಯವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಧನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ : 
ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಬುಧದಂತಹ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

( ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

