ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಖಂಡ ಧನಯೋಗ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ !

Dhanteras : ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:24 PM IST
ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವ ಜನಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 18ರಂದು ಶನಿವಾರ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ 

ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಮೀನ ರಾಶಿ - ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ನೆಲೆಸುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

