800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 5 ರಾಜಯೋಗ! 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ

Diwali 2025: 800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಐದು ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 19, 2025, 12:44 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
  • ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ದಿನದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

Diwali 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಲಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಆಚರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ದಿನದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಐದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳು:
1. ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: ಇದು ಗುರು ಭಗವಾನ್ ರಚಿಸಿದ ಶುಭ ಯೋಗ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಇದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಯೋಗವು ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. ಕಲಾನಿಧಿ ಯೋಗ: ಇದು ಕಲೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಗ.
5. ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ ಯೋಗ: ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:
1. ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

2. ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

3. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಉದಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

