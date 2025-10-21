English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ! ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ

Diwali 2025 : ಇಂದು ರಾತ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 21, 2025, 07:33 PM IST
Diwali 2025 Lakshmi Puja Guide : ದೀಪಾವಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ. ಆ 5 ಐದು ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ತುಳಸಿ ಬಳಿ ದೀಪ : ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಯೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ ತುಳಸಿ ಬಳಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ : ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಈ ಮೂವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಿನಭವಿಷ್ಯ 21-10-2025: ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ವಿಷ್ಕಂಭ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ : ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ, ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ, ಕತ್ತಲೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕತ್ತಲೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ : ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. (ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

