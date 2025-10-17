ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪೂಜೆಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರಗೋದು ಖಚಿತ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತೆ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
Diwali Laxmi puja : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ದೀಪವಾಳಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 17, 2025, 04:47 PM IST
Deepavali Lakshami puja : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.16 ರವರೆಗೆ ಇದೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮಾ ಕಮಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾ ಕಮಲಾ ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪ. ಮಾ ಕಮಲಾ ಚಂದ್ರನ ದೇವತೆ. ಮಾ ಕಮಲಾವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾ ಕಮಲಾ ತೃಪ್ತಳಾದಾಗ, ಅವಳು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?

ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕಮಲ, ಅಪರಾಜಿತಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಐದು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ.  ಅಖಂಡ ದೀಪದ ಜೊತೆ ಧೂಪ, ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. 

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಮಲಾ ಮಾತೆಯು ಬೇಗನೆ ತೃಪ್ತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾಳೆ. (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ, ಇವುಗಳನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

