800 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ಐದು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಹರುಷದ ಹೊನಲು

Deepavali Lucky Zodiac Signs: 2025 ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 20, 2025, 06:59 AM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಐದು ಮಹಾ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆ
  • ಪಂಚ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಕೆಲವರ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
  • ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Diwali RajaYogas: ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ನೀಚಭಂಗ್ ರಾಜಯೋಗ, ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕಲಾಥಕ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. 

800ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆ: 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 800ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ,  ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ, ನೀಚಭಂಗ್, ನವಪಂಚಮ, ಕಲಾಥಕ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬಾಳು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಐದು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
800ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಐದು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಹಾಡಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ, ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ, ನೀಚಭಂಗ್ ರಾಜಯೋಗಗಳು, ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಥಕ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಮೂಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

