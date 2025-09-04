ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಬಲ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗ... ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಕುಬೇರ ಖಜಾನೆ! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ

Aditya Mangal Rajyog 2025: ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನ ಕುಬೇರರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು 3 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ : 26 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಾದ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Teachers Day Gift: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ