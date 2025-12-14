English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯವರೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 14, 2025, 11:09 PM IST
  • 2025ರಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣು & ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
  • ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು

ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Saphala Ekadashi 2025: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವರು ದಿನವಿಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಿನವಿಡೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವರು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕೀಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..

ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯವರೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ನೀವು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾದ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ದಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.. ನೀವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಹಾದಾನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ.. ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು!

ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನೀವು ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

