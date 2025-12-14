ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Saphala Ekadashi 2025: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವರು ದಿನವಿಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಿನವಿಡೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವರು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕೀಳಬೇಕು.
ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯವರೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ನೀವು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾದ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ದಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.. ನೀವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನೀವು ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)