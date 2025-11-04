ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ... ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಹೋಗಿ ಬಡತನ ಬರುತ್ತೆ...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ದಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 4, 2025, 05:07 PM IST
Kartik Purnima 2025: ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ದಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು: ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಹರಿದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಈ ದಿನ ಹರಿದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು: ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಮಹಾದಶ: 2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಚಾಕುಗಳು, ಸೂಜಿಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಚೂಪಾದ ಮತ್ತು ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

