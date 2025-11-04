ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ... ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಹೋಗಿ ಬಡತನ ಬರುತ್ತೆ...

Kartik Purnima 2025: ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ದಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು: ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಹರಿದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಈ ದಿನ ಹರಿದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು: ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಮಹಾದಶ: 2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಚಾಕುಗಳು, ಸೂಜಿಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಚೂಪಾದ ಮತ್ತು ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)